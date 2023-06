Miss Rusia, criticată dur pe rețelele sociale. Unii nu o consideră demnă de acest titlu

La Moscova, s-a desfășurat recent finala concursului „Mrs. Russia 2023” (Doamna Rusiei). Natalia Oscar, o profesoară de limba engleză din Habarovsk, a câștigat coronița de Miss, dar și o excursie în Bali. Fotografiile cu ea s-au răspândit imediat pe rețelele sociale și au stârnit un val de critici.

În total, 83 de femei, din diferite orașe ale Rusiei, au participat la competiție, iar cea mai în vârstă dintre ele avea 62 de ani. La „Mrs. Russia 2023” pot participa femei căsătorite și cu copii. Câștigătoarea din acest an, Natalia Oscar, s-a trezit cu un val de critici pe rețelele sociale. Mulți consideră că frumusețea ei nu este naturală, iar din acest motiv nu ar fi demnă de titlul de Miss. Utilizatorii de Instagram i-au găsit contul și au rămas șocați de diferența între fotografii.



„Nu este nici măcar partea cea mai rea. Imaginile de pe instagramul ei sunt în dreapta. Este clar că... Rusia minte despre toate”.

It’s not even the worst part. Pictures from her instagram are on the right. It’s clear that… Russia lies about everything. Even looks. I smell memes. pic.twitter.com/EQtowgf2PL