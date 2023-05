Mister dezvăluit! De ce apa de pe canalele din Veneția a devenit, pe neașteptate, verde fosforescent

Acum câteva zile, apa de pe Canal Grande a devenit, fără explicație, de un verde strălucitor, poliția bănuind că ar fi vorba de o acțiune a ecologiștilor.

Conform Daily Mail, autoritățile locale au dezvăluit acum adevăratul motiv pentru care parte din rețeaua de canale au luminat într-o nuanță verde lime în ziua de 28 mai.

Transformarea spectaculoasă nu are legătură cu vreo acțiune a ecologiștilor, ci a fost cauzată de o substanță folosită pentru a testa în ce măsură funcționează sistemul de canalizare.

The Regional Agency for Environmental Prevention and Protection of Veneto a menționat că fluoresceina, un colorant, a apărut în probele luate de la fața locului, fără a specifica însă originea acesteia.

De aseamenea, agenția a precizat că analizele nu ”au arătat prezența elementelor toxice”, asigurându-i pe localni și turiști că schimbarea la culoare a apei nu prezintă un pericol pentru sănătate.

