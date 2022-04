Misterul morții lui Marilyn Monroe. Ce a făcut actrița în ultimele ore de viață, înainte să se ”sinucidă”

Ultimele ore de viață ale actriței Marilyn Monroe au fost reconstituite pe baza unor înregistrări nemaiauzite, resuscitând teoria conspirației față de aparenta ei sinucidere.

Un nou documentar, numit he Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, abordează cauza morții legendarei actrițe, dar și relația ei cu familia Kennedy.

În documentar, apar înregistrări audio care nu au mai fost niciodată împărtășite publicului.

Monroe au murit în august 1962, moartea sa fiind clasificată ”probabil sinucidere”, însă misterul a persistat până în zilele noastre.

Actrița avea o relație romantică atât cu JFK, cât și cu fratele mai mic al acestuia, Robert. În zilele premergătoare morții sale, sursele au consemnat faptul că Marilyn Monroe le-a spus confidenților săi că este gravidă cu unul dintre frații Kennedy, dar că este forțată să ”scape de copil”.

În aceeași perioadă, Monroe a încercat să-i forțeze mâna lui Bobby Kennedy, spunând prietenilor și apropiaților că se va căsătorit cu el, așa cum menționează Vanity Fair.

În același timp, actrița i-a spus scriitorului și jurnalistului Sidney Skolsky că este într-o relație cu fratele lui Bobby, John, și că s-a culcat cu acesta de mai multe ori.

Deși Robert Kennedy a pretins că nu s-a aflat în aproprierea casei lui Monroe în ziua în care aceasta a murit, martorii l-au văzut pe proprietatea ei chiar înainte ca aceasta să moară.

Chiar înainte de moară, Monroe și-a sunat medicul ginecolog, Dr. Leon Krohn, ca să-l întrebe despre pierderile ei de sarcină din trecut.

De asemenea, a vorbit cu prietenul ei, agentul imobiliar Arthur James, pentru a discuta o posibilă sarcină a ei cu unul dintre frații Kennedy.

În dimineața morții sale, Marilyn a sunat-o pe actrița Jeanne Carmen, care mai apoi a declarat pentru Vanity Fair că diva era supărată.

”Mi-a spus că a primit telefoane de la o femeie, care a făcut-o în toate felurile și a aresat-o. Vocea suna familiar, dar nu a putut să o recunoască. Anonima i-ar fi spus: lasă-l pe Bobby în pace, parașuto! Lasă-l pe Bobby în pace!”.

Carmen a mai spus că Monroe a rugat-o să-i aducă somnifere și vin, dar că a fost refuzată.

La 4.30 pm, Monroe i-a dat telefon psihiatrului său, care a venit la ea până în ora 7 seara. Acesta a declarat ulterior că actrița avusese relații sexuale cu ”niște bărbați extrem de importanți de la conducere... la cel mai înalt nivel”.

La 9.30 pm, Monroe și-a sunat hair stilistul, pe Sydney Guilaroff. ”A spus că este în pericol, că au trădat-o oameni cu funcții înalte, că are relații de iubire clandestine”.

Între 9.30 și 10, Monroe a vorbit cu scenaristul Jose Bolanos, care a aflat ceva ”ce va șoca întreaga lume într-o bună zi”. Nu a împărtășit niciodată această informație.

Undeva, înainte de 12 noaptea, Marilyn Monroe a murit, iar cauza aparentă a fost sinuciderea.

Foto: Getty



