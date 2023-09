Misterul Triunghiului Bermudelor, dezvăluit. Explicația pentru dispariții este mai șocantă decât teoriile conspirației

Misterul care i-a nedumerit pe oamenii de știință de-a lungul anilor pare să-și fi găsit, în sfârșit, o explicație. Un expert crede că știe care este motivul din spatele dispariției navelor.

Triungiul Bermudelor, o zonă din Atlanticul de Nord aproape de Bermude, a devenit celebră și de temut după ce mai multe nave au dispărut acolo de-a lungul timpului. Unii cred că este vorba de un vârtej uriaș ascuns, alții cred că extratereștri sunt de vină pentru disparițiile misterioase.

Acum, un expert în roci crede că are o explicație bună.

În cadrul documentarului Channel 5, intitulat ”Secrets of the Bermuda Triangle”, Nick Hutchings, geolog, a dat următoarea explicație: ”Bermuda este, practic, un munte în mare - un vulcan subacvatic. Acum 30 de milioane de ani, se afla deasupra nivelului mării. Între timp, s-a erodat și am rămas doar cu vârful vulcanului. Avem câteva mostre din interior, care conțin magnetit. Este materia naturală cu cel mai mare magnetism de pe Pământ”.

În film, Hutchings face și un experiment, folosind niște rocă și o busolă. Când roca este plasată pe o suprafață plană și busola este plimbată deasupra ei, acul o ia razna. Explicația este că roca are în compoziția ei magnetit. ”Vă puteți imagina marinarii din trecut care navigau deasupra Triunghiului Bermudelor. Cred că era inexplicabil pentru ei ceea ce se întâmpla. Îi confuza de tot”. Cu alte cuvinte, corăbiile se pierdeau pur și simplu pentru că nu erau navigată corect.

Conform Britannica, în zona Triunghiul Bermudelor au fost date dispărută, de-a lungul timpului, 50 de nave și 20 de avioane.

Foto; Profimedia