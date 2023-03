MoBU anunță Târgul Internațional de Artă București:19-28 mai, la Romaero Băneasa

MoBU anunță Târgul Internațional de Artă, prima ediție a celui mai mare târg internațional de artă contemporană din România, care va avea loc în perioada 19-28 mai, la Romaero Băneasa.

Organizatorii au anunțat joi, 23 martie, într-o avanpremieră cu presă, celebrități și oameni de artă, că pregătesc pentru evenimentul din mai un pavilion expozițional complex, multifuncțional, cu 22.000 de metri pătrați la interior și în exterior, din care aproape 5.500 mp vor fi spațiu expozițional dedicat exclusiv celor peste 25 de galerii și peste 70 de artiști participanți din pictură, sculptură, fotografie, artă digitală, street art sau realitate augmentată din Austria, SUA, Italia, Siria și România. La Târgul Internațional de Artă MoBU sunt așteptate în cele 10 zile de desfășurare între 50 000 și 100 000 de vizitatori de toate vârstele, atât public specializat, format din colecționari, curatori, galeriști și artiști, cât și public larg, iubitor de frumos.

Maestrul Daniel Spoerri este artistul invitat căruia MoBU îi dedică locul central cu expoziția sa personală retrospectivă, cu peste 120 de lucrări. Artistul nonagenar de origine română este binecunoscut în lumea artei contemporane, dar mai puțin cunoscut în România; Spoerri a semnat manifestul Noului realism, i-a cunoscut pe Duchamp și pe Man Ray, este inventatorul tablourilor-capcană și al conceptului Eat Art. Publicul din România are șansa de a cunoaște și înțelege, la MoBU, opera unui artist prezent în colecțiile de la MoMA (New York), Tate Modern (London) și Centrul Pompidou (Paris).

Expozanții confirmați sunt, într-o ordine aleatoare, galerii: Strata Gallery x Mobius, Fantom (Germania), Fundația Francisc Chiuariu, Galeria Iaga, Galeriile Rotenberg-Uzunov, Galeria Romană, Scemtovici & Benowitz Gallery, Nemțoi Gallery, Sineva, HNK Gallery, Galeriile Cornel Florea, Galeriile Rădulescu, Galeriile Formart, Ionel Septimiu Căpățână, Simona Adelina Armășelu, Kulterra, spații artist run și grupuri de artiști: Aliaj (Atelier 030202, Alert Studio, Etaj Artist Run), MNȚRplusC, Dragoste Gallery, Celula de Artă, Baraka Artist Run, grupul Prolog, Four ART și artiști: Daniel Spoerri (Austria), Sasha Meret (SUA), Manuello Paganelli (SUA), Laurian Popa, Cosmin Moldovan, Diana Serghiuță, Ștefan Radu Crețu, Eugen Raportoru, Irina Cristescu, Ioan Sbârciu, Ioana Cristodorescu, Anca Boeriu, Oana May Isar, Mariea Petcu Chioibaș, Ilie Chioibaș, Victor Teslaru, Hamid Nicola Katrib, Nicola D’Arco (Italia/România), Iuliana Gaga, Ștefan Elian Băcilă, Emilia Marinescu, Paula Craioveanu, Lidia Zadeh, Cornel Vana, Ammar Alnahhas (Siria/România), Obie Platon, Elena Bria, Misha Diaconu, Mihai Ungureanu, Natalia Romanciuc, Valeria Glibiciuc, Teona Toderel , Ciprian Antoci, Alex Baciu, Andreea Toma, Arina Bican. O listă completă a participanților va fi actualizată pe mobu.art în secțiunile Galerii și Artiști.

„În ciuda provocărilor specifice unei ediții princeps, MoBU este un eveniment unic și ambițios, care transformă Bucureștiul în capitala artei contemporane din regiune. Prezentăm deopotrivă maeștrii consacrați și invităm publicul să descopere o nouă generație de talente, în special din Centrul și Estul Europei”, spune Demetra Arapu, directoarea MoBU. „A fost dificil să venim cu o ofertă care să răspundă deopotrivă exigențelor elitelor și să ofere, în același timp, o introducere potrivită în artele vizuale contemporane unui public care are nevoie de mai mult context și de o stimulare a apetitului cultural. Sperăm că am reușit ca MoBU să fie locul în care colecționarii și curatorii să găsească următoarea lucrare pentru colecția de care se ocupă. Și în același timp, am gândit un mix de artă și divertisment care să atragă publicul general, publicul foarte tânăr, elevii și studenții, familiile, în care experiența nemediată, directă, imersivă, prin intermediul noilor tehnologii, cu lucrările de artă completate de realitate virtuală să devină un punct de atracție și pentru neinițiații de orice vârstă”, declară Demetra Arapu despre evenimentul care se va desfășura timp de 10 zile, în București.

„Târgul Internațional de Artă București MoBU este cea mai nouă platformă de artă contemporană din zona Europei Centrale și de Est care expune împreună galerii, spații Artist Run, grupări de artiști independenți și artiști emergenți. Necesitatea unui astfel de eveniment vine ca un răspuns ferm adus pieței de artă (în creștere), dar și a unui public nou, avizat, interesat de toate aspectele mainstream din arta momentului dar și din jurul ei. Nu vor lipsi conferințele pe teme actuale din piața de artă, prezentările Artist Talk, performance-urile, arta media sau arta interactivă cu care publicul vizitator va lua contact în perioada 19-28 mai la Romaero Băneasa”, afirmă Mihai Zgondoiu, artist, curator, galerist independent, ambasador MoBU.

De notat că MoBU încurajează și sprijină concret artiștii independenți din România și Republica Moldova care sunt invitați să propună lucrări pentru expoziția de grup intitulată Decolare/Take-Off.

Un apel pentru ei este deschis și are termenul limită 31 martie 2023. Propunerile artiștilor trebuie să includă un text nu mai lung de 600 de cuvinte, cu conceptul artistic, o descriere tehnică a lucrărilor cu titlul lucrării, tehnica, anul realizării, dimensiuni și alte precizări considerate necesare de către autor și maxim trei reproduceri foto reprezentative pentru propunere sau linkul către un portofoliu disponibil online, pe social media sau pagină de web.