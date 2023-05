Moment viral la MET Gala! Invitatul nepoftit care a fost ucis chiar pe covorul roșu

Luni seara, o mulțime de celebrități au defilat pe covorul roșu în cadrul evenimentului anual MET Gala, din New York.

Jennifer Lopez, Rihanna, Salma Hayek, surorile Kardashian și-au etalat ținutele extravagante dar, în mod surprinzător, acestea au fost eclipsate de un oaspete nepoftit.

Este vorba de un gândac.

Insecta, filmată în timp ce inoportuna vedetele care defilau pe covorul roșu, a fost filmată, iar clipul a ajuns rapid la peste 500.000 de vizualizări.

Imaginile au devenit rapid virale, mai ales că fotografii aflați la eveniment au tratat gândacul ca pe o vedetă, imortalizându-l în fotografii, în timp ce un jurnalist se aud din off: ”Ce creație porți în seara asta?”.

Nu au întârziat meme-urile și postările amuzante pe Twitter, gândacul primind atenția unei adevărate vedete. Unii dintre utilizatorii de social media au stabilit că gândacul este ”a treia ținută” a lui Cardi B.

I painted the Met Gala cockroach pic.twitter.com/Rtw8x6pPS9 — Travis Chapman (@Travispaints) May 2, 2023

Din păcate, gândacul nu a avut cea mai fericită soartă, fiind strivit de un pantof criminal chiar în momentul în care se bucura de lumina reflectoarelor.





Foto: Twitter, Getty



Not the cockroach being the star of the Met Gala ???????? https://t.co/9uujnfY4dw — ✨ Cortney Miller (Taylor’s Version) ✨ (@CortneyMiller22) May 2, 2023