Momente emoționante la nunta anului. Ce a făcut mama lui Florin Pastramă

Duminică, 7 iulie, Brigitte și Florin Pastramă au avut parte de nunta anului.

Printre cei aproximativ 350 de invitați de la eveniment s-au numărat și membrii familiei, iar una dintre cea mai emoționată persoană a fost mama lui Florin Pastramă, care a izbucnit, efectiv, în plâns.

Aceasta a declarat, după cununia religioasă, pentru protv.ro:

”Am plâns. Am tot așteptat să se căsătorească, să se căsătorească... și acum, când îl văd la casa lui n-am putut să mă stăpânesc. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi doresc un nepot, nepoței...să poarte numele lui taică-su mai departe. Că de la fete am, dar și-au schimbat numele. I-am spus lui Brigitte că-i mulțumesc că mi-a împlinit un vis și mai are unul... să mă facă bunică”.

Nunta anului este transmisă, în direct, pe protvplus.ro.