Momentul când Jason Statham era să-și piarda viața în Marea Neagră! ”Toată lumea era îngrozită”

Actorul britanic Jason Statham s-a aflat la un pas de a suferi o accidentare serioasă atunci când filma o scenă pentru lungmetrajul "The Expendables 3", în timpul unei cascadorii care nu a decurs așa cum ar fi trebuit, informează contactmusic.com.

Filmarile pentru acest lungmetraj, care are o distributie alcatuita din vedete ale filmelor de actiune, au avut loc în Bulgaria. Potrivit declaratiilor facute de Terry Crews, un actor de pe afisul acestui film, turnarea unei scene nu a decurs asa cum ar fi trebuit, iar Jason Statham a plonjat in Marea Neagra, in timp ce ramasese blocat la volanul unui camion pe care il conducea.

Terry Crews spune ca a fost oripilat de acest accident deosebit de periculos atat pentru Statham, cat si pentru el. In timpul acelei scene, Terry ar fi trebuit sa mearga pe platforma superioara a camionului.

Cu ocazia unui interviu acordat vineri in emisiunea prezentata de Jay Leno, Terry Crews a declarat: "Am fost la un pas de moarte. Filmam o cascadorie, Jason Statham conducea un camion, iar noi ar fi trebuit sa urcam pe platforma superioara a vehiculului, unde urma sa avem un dialog. El a urcat la volanul camionului, pe tarmul Marii Negre, si ar fi trebuit sa opreasca camionul pentru ca noi sa filmam intreaga scena. Ei bine, camionul nu s-a oprit. Camionul a cazut in Marea Neagra, avandu-l la bord pe Jason Statham, la volan".

"In mintea ta iti spui: «e un film de actiune si, daca se intampla ceva rau, voi conduce camionul si voi face tot ce trebuie». Dar, in viata reala, incepusem deja sa tip: «Jason, Jason!» Cazusem pe nisip, el era blocat in apa, in camion, iar toata lumea era ingrozita. Toata lumea tipa si striga. In cele din urma, Jason a iesit din apa, a inotat pana la chei, iar camionul s-a scufundat complet. Nu-mi venea sa cred. Noi trebuia sa fim pe acel camion. Jason s-a intors, si-a uscat hainele, iar regizorul ne-a spus: «Vom filma scena asta inca o data, vom filma mai multe duble", a adaugat Terry Crews.

Sylvester Stallone interpreteaza personajul Barney Ross in toate filmele din franciza "The Expendables" si a regizat primul lungmetraj din aceasta serie.

Filmele din franciza "The Expendables" au particularitatea de a-i reuni pe marele ecran pe unii dintre cei mai mari actori din lungmetrajele de actiune din anii '80 si '90. Din distributia filmului "The Expendables 3" mai fac parte actorii Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Jackie Chan, Nicolas Cage, Wesley Snipes, Milla Jovovich, Antonio Banderas, Mel Gibson, Kellan Lutz, Ronda Rousey si Victor Ortiz.