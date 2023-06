Momentul în care un OZN apare în mijlocul unui show aviatic! ”Este o navă controlată de non-oameni”

Un obiect zburător neidentificat pe care unii dintre spectatori l-au descris despre o ”navă extraterestră” a fost filmat în timpul unui show aviatic.

John Mooner, un detectiv specializat în OZN-uri, a fost la Torbay Airshow din Paignton weekend-ul trecut, susținând că un obiect zburător negru care zbura în formațiunea piloților este opera ”unei inteligențe non-umane”.

”Am tot filmat astfel de obiecte zburătoare deasupra orașului meu de baștină. Am fost extrem de fericit când am fost la show-ul aviatic și am văzut aeronava.

Pentru că a trecut de mai multe ori pe lângă avioanele din spectacol am putut să o surprind în mai multe imagini”.

Mooner estimează că nava se mișca cu o viteză mai mare de 1600 km pe oră. ”Este o navă controlată de non-oameni”, crede acesta.

Mooner nu este singurul care a depistat pe cer obiectul zburător suspect. Un alt spectator al show-ului aviatic, Emma Smith, a dezvăluit pentru ziarul local.

”Mă uitam pe fotografiile de la show-ul aviatic, pe care le-am făcut în jurul orei 5.45, sâmbătă, când am remarcat un obiect mai degrabă negru care să apropia de o aeronavă din spectacol.

Am făcut zoom in și nu mi-a venit să cred ochilor.

Era de forma unui titirez și în mod clar nu era o pată de pe lentila telefonului meu. Am un iPhone a cărui putere de a face zoom este destul de decentă.

Sincer, eu nu cred în OZN-uri dar asta a greu de explicat”.

FOTO: Twitter