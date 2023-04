O filmare arată momentul șocant în care un blogger rus sare în aer. Barbatul era un susținător avid al invaziei ruse

Bloggerului militar și propagandistului rus Vladlen Tatarski a fost ucis în urma unei explozii produse într-o cafenea din Sankt Petersburg. O filmare făcută la fața locului surprinde momentul șocant în care bărbatul de 40 de ani sare în aer.

Vladlen Tatarski este unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai invaziei ruse. Cu peste 560.000 de urmăritori pe Telegram, bărbatul, declarat expert în domeniul militar, urmărea atent războiul dintre Rusia și Ucraina, analizând acțiunile părților implicate.

Acesta transmitea știri din prima linie și chiar a publicat o filmare din interiorul Kremlinului în care spunea „Îi vom învinge pe toți, îi vom ucide pe toți, îi vom jefui pe toți după cum este necesar. Așa cum ne place”.

Potrivit Reuters, explozia a avut loc într-o cafenea care a aparținut la un moment dat lui Evgheni Prigojin, fondatorul armatei private Wagner. În clipul publicat pe rețelele sociale, se vede momentul exact în care bărbatul sare în aer. Acesta lasă jos microfonul la care vorbea, după care pune statueta cu explozibil într-o cutie de carton, pe care o acoperă cu o folie de plastic. În acel moment, explozibilii sunt detonați și bărbatul sare în aer.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12