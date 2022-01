Monica Gabor e personaj principal în cartea pe care o va lansa Irinel Columeanu! Ce i-a transmis cu mult umor?

Irinel Columbeanu le-a trimis Monicăi Gabor și Irinei Columbeanu câte un exemplar din cartea lansată în decembrie anul trecut.

Mai mult, a dezvăluit pentru wowbiz.ro dedicațiile pentru fiecare în parte. Acesta speră ca cele două să poată ajunge în România în februarie pentru cel de-al doilea volum din trilogie, mai ales că acesta e despre Monica.

“I-am spus Monicăi să vină și ea la lansarea celei de-a doua cărți, care are loc în februarie. Și normal ar fi, fiindcă figurează și ea în acest cel de-al doilea volum, să vină. E chiar personajul principal. Și dacă vine ea, poate vine și Irina, dar mi-am dat seama că are școală. Mie mi-ar plăcea să vină, dar nu vreau să le încurc programul."







Sunt convins că și ele își doresc să vină, dar acum să vedem dacă va fi posibil."

Omul de afaceri a avut un mesaj special pentru fiica lui:

“Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale, at least (n.a măcar) în cel de-al doilea volum și forever in my heart (n.a. pentru totdeauna în inima mea).”, i-a scris fostul milionar fiicei sale, Irina.

Irinel Columbeanu a avut un mesaj cu mult umor și pentru Monica Gabor:



“Monicăi, Împreună cu cele mai curate și sincere gânduri ale mele. P.S.: Cam pe la pagina 187, de-abia veneai pe lume:))”, este mesajul scris de Irinel Columbeanu pentru fosta soție.

FOTO: INSTAGRAM IRINEL COLUMBEANU / MONICA GABOR INSTAGRAM



Vezi și: Chef de MasterChef cu Chef Foa și Radu Constantin: Creveți în marinată citrică