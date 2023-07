Motivul pentru care Johnny Depp și-ar fi pierdut cunoștința la Budapesta. Postarea virală care i-a dezamăgit pe fani

În ultima vreme, două concerte în care urma să apară Johnny Depp, alături de membrii trupei Hollywood Vampires, au fost anulate cu puțin timp înainte de ora de începere.

Spre surpriza fanilor, atât concertul din Budapesta cât și cel din Slovacia au fost anulate în ultima clipă. Săptămâna trecută, Depp trebuie să cânte alături de Hollywood Vampires, ceea ce nu s-a mai întâmplat din cauza unor ”circumstanțe neprevăzute”.

O fotografie care a devenit virală pe Twitter oferă o posibilă explicație pentru faptul că artistul ar fi fost găsit inconștient în camera de hotel: consumul exagerat de alcool. Aparent, Depp ar fi fost surprins consumând băuturi alcoolice cu doar o oră înainte să intre pe scenă.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again ???? pic.twitter.com/tp9QQ4odRB