Muzeul instagramabil din inima Bucureștiului cucerește un public numeros. Art Safari Love Edition - până pe 10 septembrie!

Cel mai colorat eveniment al verii, Art Safari Love Edition, a transformat vizita la muzeu într-o experiență pe placul tuturor generațiilor. După modelul muzeelor din Occident care oferă concepte contemporane pe gustul tinerilor, Art Safari a devenit cel mai instagramabil muzeu din inima Bucureștiului, îmbinând educația și cultura cu activitățile recreative.

Turiști și public de toate generațiile descoperă în Centrul Vechi al Capitalei povești de dragoste de la National Portrait Gallery, Londra, un maestru al artei românești pus în lumină printr-o scenografie modernă, dar și un important artist postmodernist și artă contemporană așa cum nu s-a mai văzut, alături de instalații în fața cărora este greu să nu scoți telefonul. Toate sunt inspirate din tema centrală a acestei ediții, dragostea.

Art Safari se poate vizita și noaptea, în fiecare vineri și sâmbătă, de la 22:00, o altfel de experiență de petrecere a timpului liber: tururi ghidate în toate expozițiile și prosecco.



„Arta trebuie să ne bucure, aceasta a fost viziunea noastră de la început. Art Safari Love Edition este o explozie de veselie, o oază de frumos în inima orașului. Găzduim o expoziție de la National Portrait Gallery, Londra, care emoționează prin povești de dragoste. Este o bucurie să expunem la București un Andy Warhol și un David Hockney, dacă ar fi să enumerăm doar două din cele 100 de capodopere de la NPG aflate acum pe Lipscani.

Descoperim frumusețea artei românești clasice cu toate simțurile. Scenograful Cosmin Florea a transformat expoziția dedicată lui Constantin Artachino într-o grădină cu crini, într-un colț de Românie orientală, inspirat de influențele din opera maestrului Constantin Artachino (1870-1954).

În continuare, descoperim un alt artist român mai puțin cunoscut, reprezentant al Postmodernismului, Ion Alin Gheorghiu (1929-2001). Pânze de mari dimensiuni, abstracte, sculpturi, plus o parte din atelierul artistului, recreat la Art Safari. Într-o altă aripă a Palatului, se dă o luptă între Bine și Rău, marca Ondine Slimovschi (n. 1982) și Paul Baraka (n. 1994). Doi artiști talentați, cu viziuni diametral opuse, care vorbesc prin arta lor despre experiențe profunde de viață.” - Maria Munteanu, coordonator programe educaționale Art Safari.



15 minute de celebritate pe Lipscani

Palatul Dacia-România își cheamă vizitatorii încă din stradă. Fațada a fost cucerită de ursuleți colorați, devenind rapid locul preferat de poze din inima orașului. Arcada instagramabilă inspirată din tema centrală a acestei ediții a fost realizată în parteneriat cu Coccolino, în interior regăsindu-se și o altă instalație dedicată celebrilor ursuleți.

Înainte să ajungă în expoziția Love Stories, vizitatorii sunt invitați într-o scurtă călătorie pe Love Island, o instalație de artă participativă și un spațiu de relaxare tropical. În Art Safari totul este posibil, așa că nu e de mirare că într-un muzeu de artă te poți simți inclusiv ca pe o plajă cu flamingo roz. Atmosfera romantică din Palat este completată de o instalație în mijlocul căreia tronează un pat - spațiul perfect de poze și de relaxare între două expoziții.





Dragoste pe limba noastră

Pe lângă portretele celebre din colecția National Portrait Gallery, operele de artă semnate de artiștii români îi cuceresc pe vizitatori. Dan Raul Pintea semnează instalația „Dragoste”, care atrage atenția asupra frumosului cuvânt românesc „dragoste”. Iar Ana Bănică prezintă, în premieră, „A+B și câteodată C”. Un mural creat special pentru Art Safari Love Edition, alături de 868 de desene ce ilustrează diferite ipostaze ale unui cuplu. O conversație intimă și sinceră între doi parteneri, în care orice cuplu se poate regăsi.



Lucrările fac parte din inserția de artă românească de la Love Stories, care mai prezintă și o operă semnată de marele Nicolae Grigorescu, sculpturi care îi înfățișează pe Cecilia Cuțescu-Storck și pe Frederick Storck (unul dintre cele mai cunoscute cupluri de artiști din România), corespondența dintre Brâncuși și una din marile sale iubiri, dar și o lucrare semnată de artistul Alexandru Rădvan.



Clasic, but make it contemporan

Curatoriată de Elena Olariu, cu o scenografie realizată de Cosmin Florea, sound design de Călin Țopa și animație de Andrei Cazacu, expoziția dedicată pictorului Constantin Artachino (1870-1954) este o incursiune perfectă în universul pictat cu tușe de mătase de artist.



La etajul doi al Palatului Dacia-România se poate vizita o expoziție dedicată unui alt mare artist: Ion Alin Gheorghiu (1929-2001). Și chiar o parte din atelierul în care artistul Ion Alin Gheorghiu a lucrat timp de 42 de ani. Acesta a fost recreat în Art Safari și atracția principală este șevaletul pe care artistul a lăsat ultima sa lucrare neterminată. Expoziția este îngrijită de soția artistului, Anamaria Smigelschi, iar textul curatorial este scris de Andrei Pleșu.



Cealaltă aripă a Palatului este cucerită de lupta dintre Bine și Rău, Lumină și Întuneric: expoziția „Nymphs and Zombies: Ondine’s Hope and Baraka’s Despair”, curator: Ruth Hibbard (Victoria and Albert Museum, Londra). Figurile diafane și feminine ale lui Ondine intră în contrast cu personajele înfricoșătoare și șocante ale lui Baraka provocând emoții puternice.



Program Art Safari - până pe 10 septembrie

· Joi-duminică – 12:00-21.00;

· Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (experiențe speciale de vizitare cu ghidaj în toate expozițiile și prosecco)

· Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare

· Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București

