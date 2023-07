Namiko, fiica lui Cabral, a plecat pentru prima oară singură în tabără. Ce mesaj a publicat vedeta pe rețelele sociale

Namiko, fiica Andreei și a lui Cabral Ibacka, a plecat pentru prima dată singură în tabără, iar prezentatorul TV a vorbit pe rețelele sociale despre această experiență. Pe un ton amuzant, cum și-a obișnuit urmăritorii, Cabral a scris un mesaj mesaj despre ziua în care a dus-o pe Namiko la gară, pentru prima ei aventură fără părinți.

Cabral este una dinte acele vedete care menține constant o comunicare cu publicul prin intermediul rețelelor sociale. Prezentatorul emisiunii "Ce spun românii" postează adesea pe Facebook diferite mesaje și fotografii care redau aventurile prin care trece cu soția sa, Andreea și cei doi copii ai lor, Namiko și Tiago.

Recent, fiica acestuia, în vârstă de 5 ani, a plecat în prima ei tabără, singură, iar evenimentul a fost unul plin de emoții atât pentru Cabral, cât și pentru Andreea. Pentru a marca această experiență, vedeta a publicat un mesaj pe rețelele sociale, alături de o fotografie făcută la gară, în care a scris într-o nota amuzant cum se simte ca părinte să îți lași copilul să plece într-o excursie singur.

"Ăsta din spatele meu este trenul cu care a plecat Namiko în prima ei tabără. După cum vedeți... sunt dărâmat! Nu mă mai trezesc dimineața s-o duc la grădi, mă pot uita la ce filme vreau eu (nuuu, nu m-am săturat de Rapunzel și Frozen), nu-mi mai mănâncă nimeni din farfurie și în mașină pot asculta cât vreau eu Eminem și WuTan (nici n-am nevoie de terapie ca să scap de Baby shark, turu ruru turu!). Sunt terminat, vă spun!", a scris Cabral în dreptul fotografiei făcute pe peronul Gării de Nord.

La rândul ei, Andreea a publicat și ea un video făcut la Gară, pe când o urca pe Namiko în tren, alături de un mesaj ceva mai serios ca cel al lui Cabral, în care detalia emoția simțită de ea, dar și de ceilalți părinți care și-au lăsat copiii singuri în tabără.

„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani. Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoțîi. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea. «Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o să vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor.

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul.

Fiecare copil are un troller din ăla mic, cel mai mic posibil, bagajul de mână din avion, cu tot cu 4 roți. Însă bagajul a fost azi adus pe brațe de câte doi părinți de căciulă, care au împărțit povara celor 8 kg. :))) Doar - doar să vădă toți unde se așează copilul, să mai câștige câteva secunde cu el/ ea.

Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare.

De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers (nu e un fel de a spune, vezi și în video). :)

Șiii… au plecat. Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive.

Hai cu Doamne ajută!".

