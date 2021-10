Nane a avut o tumoare pe creier. Artistul s-a operat în Germania

Nane, unul dintre cei mai vogă artiști din România, a dezvăluit într-un LIVE pe YouTube că a avut o tumoare pe creier și că s-a operat în Germania.

Artistul a trecut prin momente grele după ce medicii au descoperit că are o tumoare pe creier. După ce a fost a fost implicat în mai multe discuții pe internet, Nane a decis să facă un LIVE pe YouTube în care să le explice fanilor de ce nu a dat curs hate-ului din mediul online și de ce o perioadă a ales să se retragă.

“Hai să vă zic de ce am ditamai tăietura. Am descoperit, în urma unui RMN o tumoare în cap, în urma căreia atrebuit să merg în Germania. A trebuit să aflu dacă e benignă sau malignă. S-a dovedit că a mea a fost benignă, dar am avut o operație foarte complicată. A durat jumătate de an să mă recuperez complet”.

Artistul a spus că, inițial, a vrut să se opereze în România, însă medicii i-au spus că e o operație riscantă și că ar putea rămâne cu jumătate din față paralizată.

Sursă foto: Instagram