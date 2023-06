Naomi Prie, despre colaborarea cu DEBU și prima ei piesă în limba română: „Drumul spre a fi artist este o continuă bătălie”

Naomi Prie s-a remarcat în concursul SuperStar, unde a ajuns până în LIVE-uri. Pe parcursul show-ului, Naomi a primit confirmarea din partea antrenorilor că locul ei este pe scenă. Iată că, după doi ani de la apariția ei la PRO TV, cântăreața face pași importanți în cariera muzicală.

Naomi Prie vine cu o surpriză pentru admiratorii ei, dar și pentru telespectatorii care au urmărit SuperStar și Vocea României. Cântăreața, în vârstă de 23 de ani, a colaborat cu Teodor Debu (DEBU), lansând împreună piesa „Sadomaso”. Mai multe despre mesajul piesei, dar și despre visurile unui artist în devenire, Naomi Prie a povestit într-un interviu exclusiv pentru PRO TV.



De ce ai ales sa colaborezi cu DEBU?

Am ales să colaborez cu Debu fiindcă l-am urmărit la Vocea României și am găsit câteva comportamente comune, mai ales în ceea ce privește exprimarea artistică. Debu este unic, autentic, spectaculos și mă regăsesc în energia lui. Îmi place că nu s-a lăsat schimbat de societate și că și-a păstrat focul interior.

Care este mesajul piesei „Sadomaso” ?

Piesa mea vorbește despre foarte multe lucruri. Când am scris-o era undeva în jur de 4 dimineața, momentul meu preferat pentru a fi creativă. Contemplam asupra tristeții mele, cu care mereu am avut o relație de love- hate. Deseori am încercat să o ascund, de teamă că voi fi judecată. Alteori am fost recunoscătoare că pot simți totul atât de profund, chiar și tristețea. Este cel mai ușor să scrii când ești trist, doar atunci te uiți înăuntru. Când ești fericit, totul e bine și nu te întrebi de ce ești așa, doar trăiești momentul. De asemenea, piesa vorbește despre încercarea cuiva să schimbe pe altcineva. Este dureros. Este ca și cum încearcă să îmi stingă focul.



Ce-ai făcut după SuperStar și care sunt preocupările tale, pe lângă muzică ?

În prezent sunt foarte focusată și ancorată în muzică, dar nu este totul atât de simplu precum pare. Drumul spre a fi artist este o continuă bătălie în care am simțit că am fost învinsă de foarte multe ori, dar știu că locul meu este pe scenă. Este casa mea și îmi lipsește enorm momentul de la Arene. Pe lânga muzică, mă ocup cu formarea în psihoterapie, urmează să aplic și la master. Cu siguranță muzica este cea mai importantă, dar mi-ar plăcea să fac ocazional terapie cu adolescenți.

Cu cine ti-ar plăcea să mai ai colaborări dintre artiștii cunoscuți ?

De când eram în liceu visez la o colaborare cu Denis (The Motans). El este și va rămâne artistul meu român preferat. L-am și întâlnit o dată și totul la el este pură poezie. Nu am termen de comparație pentru Denis și nici suficiente cuvinte de laudă. De asemenea, mi-ar plăcea să colaborez cu EMAA sau cu Andia. Amândouă au finețe, eleganță și un uriaș mister și cred că ne potrivim ca gen muzical, fiindcă și eu compun în aceeași zonă.

Cu cine dintre foștii concurenți de la SuperStar ai păstrat legătura?

Dintre foștii concurenți am păstrat legătura cu Alessandro și cu Raluca. Ei m-au onorat cu prezența la petrecerea mea de lansare pentru piesa nouă. Cu Alessandro mă văd destul de des, am fost și la karaoke de câteva ori și chiar dacă suntem foarte diferiți, avem același suflet fragil în interior. Am rămas în relații foarte bune și cu Daniela Bejan, cu Ulizana și cu Patricia Cotuț.

Ce părerea ai despre piesele lansate de Alessandro Mucea după ce a câștigat SuperStar?

Alessandro este un interpret fenomenal, iar Marius Moga - un compozitor inedit. Este evident că sunt și vor fi de mare succes. Mă bucur enorm că și-a găsit locul, chiar merita din plin.

Sursă foto: arhiva PRO TV, Instagram/ naomi.prie

