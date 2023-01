Naomi Watts, de nerecunoscut la filmările serialului "Feud". Actrița a părut cu 10 ani mai bătrână

Naomi Watts a fost de nerecunoscut la filmările unei noi producții, care au loc în New York. Actrița nominalizată la premiile Oscar, în vârstă de 54 de ani, a fost surprinsă complet schimbată la filmările pentru serialul Feud.

Naomi Watts a părut cu totul o altă persoană la filmările pentru serialul "Feud", creat de Ryan Murphy, Jaffe Cohen și Michael Zam, unde o va interpreta pe Barbara "Babe" Paley, un fost editor de modă al revistei Vogue. Îmbrăcată într-o haină de blană maro combinată cu pantaloni în aceeași culoare și mănuși din piele, actrița a părut vizibil mai bătrână, în special datorită perucii care lăsă la iveală fire de păr albe.

Primul sezon al serialului Feud s-a bazat pe animozitatea dintre vedetele de la Hollywood Joan Crawford și Bette Davis.

Ultimul sezon al serialului antologic a fost inspirat de cartea "Capote's Women": A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, de Laurence Leamer.

Alături de Naomi Watts a fost surprins și actorul Tom Holland, în vârstă de 55 de ani, care îl va interpreta pe Capote. Romancierul obișnuia să petreacă timp cu înalta societate newyorkeză și ținea în jurul său un cerc de femei elegante, pe care le numea "lebedele" sale.

Actorul britanic a fost costumat cu o haină din tweed gri cu piept dublu și o șapcă de pajiștean.

Sursă foto: Profimedia

