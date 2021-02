Natalia Bryant, fiica cea mare a lui Kobe Bryant, a făcut 18 ani și a ales o carieră în modeling

Natalia Bryant a devenit majoră și a semnat cu o agenție de modeling care a reprezentat multe femei frumoase de-a lungul existenței sale.

Fiica cea mare a lui Kobe Bryant a intrat în industria frumuseții la doar câteva săptămâni după ce a împlinit 18 ani. Natalia Bryant a semnat cu IMG Models, agenția care a influențat cariera unor fotomodele precum Tyra Banks, Niki Taylor, surorile Hadid, Bridget Hall, Kate Moss și Gisele Bündchen.

„De mică am fost interesată de modă. Iubesc această industrie și de când mă știu am vrut să fiu model. Am multe de învățat, dar simt că aceasta este o oportunitate perfectă pentru a învăța și a mă exprima în mod creativ”, a dezvăluit tânăra pe Instagram.

Mama ei, Vanessa Bryant, este mândră de reușita fiicei sale. După comemorarea tristă de la sfârșitul lunii ianuarie, când s-a împlinit un an de la moartea lui Kobe Bryant și a micuței Gianna, această veste e tot ce avea nevoie familia Bryant.

„Sunt atât de fericită pentru tine. Te iubesc, Nani”, i-a scris mama ei pe rețeaua socială.

Natalia Bryant a terminat liceul și se pregătește pentru facultate. Mama ei a dezvăluit că tânăra a aplicat pentru mai multe instituții de învățământ superior și că ar vrea ca fata ei să rămână în California.

