Nicki Minaj, de nerecunoscut: ”Chiar nu există Google?”

Muzeele Madame Tussauds sunt renumite pentru figurile de ceară ale celebrităților, care de multe ori seamănă într-o oarecare măsură cu modelele din realitate.

În unele cazuri, creațiile de ceară îi lasă pe fani contrariați.

Recent, muzeul Madame Tussauds din Berlin, Germania, a dezvăluit cea mai recentă figură de ceară, înfățișând-o pe cântăreața Nicki Minaj și inspirată de videoclipul din 2014 ”Anaconda”.

Figura poartă exact aceeași ținută ca a lui Minaj - un sutien auriu și lenjerie intimă neagră, cu talie înaltă.

Însă, una peste alta, statuia i-a bulversat pe fani, care au luat-o Twitterul cu asalt pentru a comenta felul în care aceasta arată.

the new Nicki Minaj wax figure in Berlin isn't...great... ???? pic.twitter.com/zKNythVOMo