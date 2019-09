Nicki Minaj renunță la cariera muzicală.  Anunțul de ultimă oră al artistei

Nicki Minaj (36) a anunțat recent că renunță la cariera muzicală pentru a-și întemeia o familie, potrivit unui mesaj pe care l-a publicat pe contul personal de Twitter.

Cântăreața Nicki Minaj a anunțat joi, 5 septembrie, că a decis să renunțe la cariera muzicală pentru a-și întemeia o familie, în urma unui mesaj pe care l-a împărtășit fanilor pe contul personal de Twitter: "Am decis să mă retrag și să am familia mea. Știu că sunteți fericiți acum. Pentru fanii mei, continuați să-mi cântați versurile, până când nu voi mai fi. Vă iubesc pe viață".

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ????♥️????