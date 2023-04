Nicolas Cage a dezvăluit cum a scăpat de o datorie de 6 milioane de dolari

Nicolas Cage s-a destăinuit în cadrul emisiunii „60 de minute” și a vorbit despre o perioadă grea din viața sa, când acumulase datorii în valoare de 6 milioane de dolari.

„Am suprainvestit în imobiliare... Piața s-a prăbușit și nu am putut să ies la timp. Am plătit totul, dar se strânseseră circa șase milioane de dolari. Nu am aplicat niciodată pentru faliment", a declarat actorul din „Moonstruck”, potrivit FoxBusiness.

Starul în vârstă de 59 de ani a adăugat că s-a bazat pe rolurile din acea perioada pentru a strânge banii necesari pentru „a stinge” datoriile. Nicolas Cage n-a refuzat niciun rol în acea perioadă.

„Trebuie să fi fost o perioadă neagră pentru tine", i-a spus gazda show-ului Sharyn Alfonsi.

„A fost întunecată, cu siguranță. (…) Munca a fost întotdeauna îngerul meu păzitor. Poate nu toate filmele au fost de calitate, dar tot muncă a fost”, a adăugat actorul.

Vorbind despre filmele din acea perioadă, Cage a spus: „Chiar dacă filmul este în cele din urmă prost, ei știu că nu mă prefac, că îmi pasă de fiecare dată”.

În 2019, Cage a declarat pentru New York Times că banii sunt principalul motiv pentru care a acceptat rol după rol.

„Nu pot să intru în detalii sau procente sau rapoarte, dar, da, banii sunt un factor. Voi fi complet direct în legătură cu asta. Nu există niciun motiv să nu fiu. Totuși trebuie să simt că filmul funcționează pentru mine, că pot oferi ceva care să fie plăcut de urmărit. Dar, da, nu este un secret că în trecutul meu s-au făcut greșeli pe care a trebuit să le corectez", a conchis Cage.

