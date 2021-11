Nicolas Cage, surprins la cumpărături la New York

Recent, Nicolas Cage și soția sa, Riko Shibata, au fost surprinși de paparazzi în timp ce făceau cumpărături la New York.

Aceștia s-au oprit la un magazin de obiecte de colecție, de unde actorul a cumpărat un bust violet al cântărețului Prince.

Nicolas Cage (57 de ani) a ales pentru această ieșire pentru o jachetă de piele neagră, cu trandafiri pictați și inițialele numelui său pe ea.

În completarea ținutei, actorul a purtat cizme de piele și o pălărie de cowboy asortată.

La ora actuală, Cage filmează pentru westernul ”Butcher's Crossing in Montana” și încă trei filme în care apare sunt în post producție: The Unbearable Weight of Massive Talent, The Retirement Plan și The Old Way.

