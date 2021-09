Nicole Cherry, despre debutul anevoios în industria muzicală! Cel mai dificil moment din cariera artistei

Nicole Cherry, tânără care a făcut furori cu ani în urmă, atunci când a lansat melodia Memories, este acum cunoscută de o țară întreagă! Cu toate acestea, drumul ei spre succes nu a fost unul lin, iar de-a lungul timpului, s-a lovit și de refuzuri. Nicole nu s-a lăsat descurajată, ci s-a simțit ambiționată să devină mai bună.

Nicole Cherry are 22 de ani și o carieră de invidiat. Cântăreața va deveni mamă peste mai puțin de trei luni, așadar va lua o mică pauză de la concerte. Recent, ea a rememorat o întâmplare care a avut loc cu multă vreme în urmă, dar care a motivat-o să muncescă pentru a ajunge acolo unde se află astăzi: în topurile muzicale.

Înainte de a deveni cunoscută prin prisma melodiei Memories, Nicole Cherry și-a încercat norocul în cadrul emisiunii Românii au talent, iar răspunsul pe care l-a primit din partea membrilor juriului nu a fost cel așteptat. Cu alte cuvinte, Nicole a fost sfătuită să se pregătească mai bine și să revină pe scenă.

”Chiar dacă am fost dezamăgită pe moment, cum era și normal, această întâmplare m-a motivat și mai mult. Am știut că aceasta este cariera pe care vreau să o urmez și am fost norocoasă să am în viața mea persoane care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine”, a povestit artista într-un interviu acordat publicației Viva!

