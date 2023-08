Nicole Cherry, în cea mai îndrăzneață rochie de anul ăsta. Fanii, încântați: “Regina nopții fermecătoare“

Nicole Cherry și-a surprins fanii cu o apariție îndrăzneață. Vedeta a purtat o rochie mulată, ultra scurtă, cu un decolteu lateral irezistibil și cu spatele gol. Imaginile postate pe Instagram au aprins imaginația fanilor, care i-au făcut sute de complimente.

Peste 30.000 de like-uri în câteva ore - atât a strâns cea mai nouă postare a lui Nicole Cherry, care arată ca o divă de la Hollywood în noua ei rochie. Vedeta a făcut impresie și printre fani:

“Ce frumoasă ești!”, “Ești minunată!”, “Ai un zâmbet Hollywoodian”, “Regina nopții fermecătoare”, i-au transmis admiatorii.

Artista are o siluetă super fit, care îi permite să poarte orice stil de rochie. Nicole este chiar mai suplă decât înainte de sarcină, însă fără să facă sport. În primăvară Nicole Cherry mărturisea că are 45 de kilograme.

“Cred că sunt cea mai slabă variantă a mea. Să știi că am și muncit foarte mult și nu pot să spun că am fost cea mai atentă atunci când vine vorba de alimentație și de sport. Dacă ar fi un lucru la care am renunțat de când am devenit mamă, ar fi la sport, pentru că nu am mai avut timp și am preferat să fac alte lucruri. Dar mă bucur că am avut organismul tânăr și care a reușit să își revină foarte repede, m-a ajutat enorm”, spunea Nicole Cherry pentru click.ro.