Nicole Cherry, probleme în ultimul trimestru al sarcinii: "Nu mai este atât de ușor, nu am ce să fac"

Nicole Cherry va deveni mamă în luna decembrie a acestui an! Aflată în ultimul trimestru de sarcină, artista a început să se confrunte cu o serie de probleme, însă își păstrează optimismul și așteaptă cu nerăbdare să își țină fiica în brațe.

Nicole Cherry a intrat în ultimul trimestru al sarcinii, iar micile probleme au început să apară. Durerile lombare și oboseala accentuată îi dau bătăi de cap, însă artista are un tonus excelent și se gândește cu nerăbdare la ziua în care o va cunoaște pe micuța Anastasia.

Artista le-a mărturisit internauților că oboseala a început să își spună cuvântul. „Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, a declarat Nicole Cherry, pe Instagram.

Ce nume va purta fetița artistei

Nicole Cherry a povestit, în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, cum a decis ce nume va purta fetița sa.

"Înainte să aflu dacă este fetiță sau băiat am visat. Am visat că am fată și a fost totul extrem de real. Parcă am simțit tot, mirosul, cum au așezat-o lângă mine, totul cu lux de amănunt. Iar în vis, în momentul în care mi-au adus-o, eu am spus Anstasia. Parcă Dumnezeu mi-a dat și un semn, mi-a și ușurat munca pentru că habar nu aveam ce nume să îi pun nici dacă este fată, nici dacă este băiat", a relatat Nicole.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Narcisa Suciu - Ștefan Hrușcă nu mă suportă, am auzit