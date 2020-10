Nicole Poturalski, iubita lui Brad Pitt, la cină cu soțul în restaurantul în care l-a cunoscut pe actor

La nici două luni de la escapada romantică din Paris cu Brad Pitt, Nicole Poturalski a fost surprinsă în compania soțului ei, proprietarul de restaurante Roland Mary (68 de ani). Cei doi au o relație „deschisă” și își permit extravaganța de a avea un partener suplimentar.

Modelul Nicole Poturalski e în relații foarte bune cu soțul ei, germanul Roland Mary. Antreprenorul nu pare deranjat de relația ei cu actorul Brad Pitt, care a făcut deliciul paparazzilor. Starul din Once Upon a Time in Hollywood a dus-o într-o vacanță romantică la Paris, la sfârșitul lunii august, și a fost surprins călătorind în compania ei.

În weekend, Nicole Poturalski a luat masa împreună cu soțul ei, la unul dintre restaurantele sale din Berlin. Cei care i-au observat împreună susțin că sunt în relații foarte bune, iar el nu este deloc gelos pe Brad Pitt.

Este prima oară când cei doi sunt văzuți împreună de la escapada romantică din Paris a lui Nicole. Conform Daily Mail, restaurantul unde au mâncat este același unde a început ciudata relație dintre fotomodel și actorul Brad Pitt.

„Brad a întâlnit-o prima dată pe Nicole în august anul trecut la Borchardt, restaurantul soțului ei. Brad Pitt venea la Borchardt de ani buni. Îl cunoaște pe Roland, iar Nicole era acolo când el a venit să-și sărbătorească noul film (Inglorious Bastards – n. red.). Brad a făcut cunoștință cu Nicole, iar aceasta i-a dat numărul. Nicole călătorește mult în interes de serviciu, așa că aceasta l-a contactat pe Brad când a ajuns în Los Angeles”, a declarat un prieten de-al lui Nicole pentru MailOnline.

„Roland este un tip foarte filozofic. A fost căsătorit de mai multe ori și are 5 copii. Nu-l interesează negativitatea sau gelozia”, a dezvăluit o sursă din anturajul său, citată de Daily Mail.

Nicole Poturalski și Roland Mary sunt căsătoriți de 8 ani și au un băiat de 7 ani.

