Nicoleta Luciu va împlini în curând 43 de ani! Cum arată acum

Are 42 de ani, iar pe 12 septembrie urmează să împlinească 43.

Ani de zile a fost considerată cea mai frumoasă femeie a României, iar acum arată în fotografii un alt tip de frumusețe: una matură, mai așezată, dar tot cu nuanțe puternice de feminitate.

Pe Instagram, Nicoleta a pus o fotografie în care apare naturală, cu un minimum de machiaj care să o transforme. Se poate vedea chiar că are câteva riduri fine în jurul ochilor, are o expresie de femeie cu experiență de viață, dar vedeta are parte de multe comentarii laudative.

În condițiile în care poza e însoțită de un text melancolic -"S-a dus și vara asta…", primește comentarii de tipul:

"Va veni alta ! Dar tu rămâi la fel de frumoasă ca vara !"

