Nikki Bella l-a părăsit pe John Cena pentru un motiv greu de înțeles. „Acesta e lucrul care m-a determinat”

Fosta luptătoare profesionistă Nikki Bella a făcut dezvăluiri incredibile despre relația eșuată cu celebrul campion WWE John Cena.

Nikki Bella și John Cena s-au despărțit în aprilie 2018, după ce anterior se logodiseră și stabiliseră data nunții. Fosta luptătoare s-a confesat în podcastul Better Together al Mariei Menounos și a dezvăluit că a avut divergențe mari cu John Cena în ceea ce privește copiii.

Ea își dorea moștenitori, el nu, motiv pentru care a și recurs la vasectomie (procedură de sterilizare masculină). După 6 ani petrecuți împreună, John Cena a decis să-i facă hatârul logodnicei lui și să treacă printr-o operație prin care să-și anuleze vasectomia.

Însă, Nikki Bella s-a simțit vinovată că a pus presiune pe el și a hotărât că nu poate trăi cu acest sentiment.

„Într-un final, când era dispus să-mi ofere copii, am putut spune doar: nu e ceea ce ne-am dorit. Și asta este ceea ce m-a determinat, în cele din urmă... dacă am de gând să forțez pe cineva să fie tată.... ce se va întâmpla dacă se va uita la tine și va regreta totul. Iar apoi ai acest copil și ai construit această viață. Asta este ceea ce ți-ai dorit?”, a dezvăluit Nikki Bella.

Un an după ce a terminat relația cu John Cena, luptătoarea a început să se vadă cu Artem Chigvintsev, fostul ei partener dintr-un show TV.

În ianuarie 2020, Nikki Bella a anunțat că este însărcinată și că va avea primul ei copil.

