“Nimeni nu îți poate egala frumusețea”. Ce urare emoționantă i-a făcut Anamaria Prodan fiicei sale de ziua ei

Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, a împlinit 23 de ani, iar mama ei nu a ratat ocazia să îi facă o urare emoționantă pe rețelele de socializare.

“În ochii mei, nu există nimeni care să îți poată egala frumusețea, nu există cuvinte care să descrie cât de mult însemni pentru mine, nimic nu poate diminua iubirea mea pentru tine… o ai acum și pentru eternitate. Indiferent de cât de mare vei fi, întotdeauna vei fi copila mea. Te iubesc din tot sufletul”, i-a scris Anamaria Prodan fiicei sale pe Instagram.

Suspectată de fani că și-ar fi făcut operații estetice, Sarah Dumitrescu a negat aceste acuzații. ” Nu am nicio intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am! La ce viață am eu, nu am timp de prostii.”

Impresara a postat două imagini cu fiica sa, una în care apar împreună, iar cealaltă de pe terenul de baschet. Anamaria Prodan este mândră de performanțele fiicei sale.

“Pentrut mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută că Sarah Dumitrescu Prodan, nu că fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic. Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. După două accidentări, revin încet și bine, tocmai datorită faptului că am avut și am o viața aproape perfectă!”, spunea anul trecut pentru Click.ro Sarah.