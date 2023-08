Nimic suspect | Primarul din Crevedia, Florin Petre, susține că nimeni nu s-a plâns de nereguli la stația GPL

Primarul comunei Crevedia se crede victimă a atacurilor mass media, după ce a făcut niște afirmații „la cald”, pe care nu le-a trecut „prin filtrul gândirii”. Florin Petre a transmis un comunicat de presă, prin intermediul căruia explică de ce nu a văzut nimic suspect în activitatea firmei care gestiona stația GPL din localitate.

Florin Petre a revenit asupra declarațiilor din noaptea tragediei de la Crevedia, când a susținut la o televiziune că punctul de lucru al societății FLAGAS funcționa ca un depozit, unde se încărcau cisterne. Acum, edilul local susține că a fost afectat de emoții și nu a trecut informațiile prin filtrul gândirii.

„În toiul nopții, în acele momente de panică și confuzie totală și generală, reporterii mai multor televiziuni m-au sunat, fără a realiza că este, de fapt, un interviu și sunt înregitrat (sic!). Fiind profund marcat de cele văzute și simțite la fața locului, într-o stare afectiv-emoțională critică, am răspuns mecanic întrebărilor și fără a le cerne corespunzător prin filtrul gândirii. De aici confuzia creată, vizavi de faptul că aș avea cunoștință despre eventuale activități economice are firmei FLAGAS”, a spus primarul pe Facebook, precizând că se simte o țintă a mass media, care ar profita de starea sa fizică și psihică pentru a induce în eroare opinia publică.

Primarul din Crevedia: „Nu am primit niciun fel de reclamație”

Edilul mai spune că nu a văzut nimic suspect la activitatea firmei care exploata stația GPL din localitate, iar motivul este că societatea a îngrădit perimetrul punctului de lucru.

„Din data de 31.07.2020 am fost notificați prin mail că, în urma unui control ISU, firmei FLAGS i s-a retras autorizația de securitate la incendii. Din acel moment, au închis activitatea de comerț cu amănuntul, firma delimitând ulterior perimetrul societății cu un gard înalt și opac”, a spus primarul Florin Petre.





„De câte ori am trecut prin zonă, am observat diferite vehicule parcate în incinta societății. Erau, pur și simplu, staționate. Nu am obnservat vreo altă activitate. Țin să precizez că nu am primit niciun fel de reclamație cu privire la mirosul de gaze emanat din curtea societății, nici verbale, nici scrise”, a precizat primarul.

Declarațiile sale sunt contrazise de familia celor doi soți decedați imediat după exploziile de la Crevedia.

Bărbatul care a murit după explozii, când și-a văzut soția arsă, ar fi făcut timp de doi ani reclamații din cauza mirosului puternic de gaz emanat de stația GPL.

