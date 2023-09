Noi imagini ale filmului „Jocurile Foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare” au fost lansate

Fanii francizei cinematografice „Jocurile Foamei/ The Hunger Games” sunt așteptați la filmul "Jocurile Foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare / The Hunger Games – The Ballad of Songbirds & Snakes" care va fi lansat în cinematografe din 17 noiembrie.

Celebra franciză lansată în 2012 cu filmul „Jocurile foamei” continuă, iar primele imagini din film sunt dezvăluite într-un trailer spectaculos.

Bazate pe romanele lui Suzanne Collins, filmele prezintă o societate distopică în care tinerii din națiunea fictivă Panem erau răpiți de lângă familiile lor pentru a participa la un periculos joc pe viață și pe moarte, difuzat în toată țara la televiziune, sub forma unui reality-show numit „Jocurile foamei”.

In filmul „Balada Șerpilor și a Păsărilor Cântătoare”, evenimentele au loc cu 64 de ani mai devreme și îl au în prim plan pe Snow, cel care avea să devină președintele Panemului.