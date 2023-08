Noi imagini cu ursul acuzat că este un om deghizat. Acum vizitatorii sunt și mai convinși că nu e real. Ce spun experții

Un urs de la o gradină zoologică din China face senzație de câteva zile pe rețelele de socializare. Oamenii care l-au văzut sunt convinși că nu este un animal adevărat și că gradina zoologică îi păcălește, folosind oameni deghizați.

Speculațiile online au apărut după ce ursul a fost văzut stand “în picioare”, asemenea unui om. Acum, după ce imaginile cu ursul “deghizat” s-au viralizat online, din ce în ce mai mulți oameni merg să îl vădă cu ochii lor și să se convingă dacă e real sau nu.

BBC a apelat la un expert pentru a risipi misterul. Dr. Ashleigh Marshall, un expert de la Chester Zoo, a declarat că animalul „este cu siguranță un urs adevărat”.

Ea a explicat că pliurile de pe spate, presupuse a fi dovezi ale unui costum nepotrivit, ajută la protejarea ursului de prădători, deoarece acele cute îi permit ursului să se întoarcăși să riposteze dacă este înșfăcat de alt animal.

Povestea a circulat în întreaga lume, grădina zoologică observând o creștere de 30% a vizitatorilor.

„După ce am văzut acest urs stând în picioare pe internet, am vrut să văd cum arată în viața reală, așa că am venit aici”, spune un vizitator atras de misteriosul urs.

Un alt vizitator spune că a călătorit 250 de km cu trenul, noaptea, doar ca să vădă ursul.