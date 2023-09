Noi informații despre Miruna Pascu! Ce face după gratii mama șoferului teribilist de la 2 Mai

Miruna Pascu, mama șoferului teribilist care a omorât doi tineri în stațiunea 2 Mai, se află acum în arest după ce a încercat să o șantajeze pe amica fiului său, chiar înainte ca aceasta să meargă la DIICOT pentru a da declarații ca martor.

În urma perchezițiilor DIICOT și a încercării Mirunei Pascu de a șantaja omul-cheie din dosarul fiului său, aceasta a ajuns în spatele gratiilor pentru 30 de zile. Se pare că, până la acest moment, femeia nu le-a făcut probleme polițiștilor, ba chiar și-ar fi schimbat complet comportamentul.

Miruna Pascu are toate condițiile în arest. Oamenii legii au ales să o bage în celulă alături de alte două femei care nu au fost acuzate de acte de violență, ci de furt, asta pentru a nu-i pune cumva viața în pericol, potrivit realitatea.net.

O ală informație nouă despre comportamentul Mirunei Pascu în arest este aceea că se comportă exemplar cu polițiștii care o supraveghează, deși la efectuarea perchezițiilor ar fi fost foarte violentă cu cei care veniseră pentru verificări.

Pentru a-și „salva” fiul din arest, Miruna Pascu a apelat la toate cunoștințele pe care le avea, dar fără rezultat. Din stenogramele publice cu Vlad Pascu se înțelege că femeia vrea să curețe imaginea fiului său și să găsească o modalitate prin care acesta să fie plasat la domiciliu. De asemenea, Miruna i-a spus tânărului că plătește sume colosale pentru situația în care se află și că foarte mulți oameni fac eforturi pentru el.

„Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde”, i-a spus Miruna Pascu fiului său, potrivit stenogramelor.

Foto: Știrile PRO TV, Inquam Photos / Octav Ganea, Captură ecran/TikTok Sorina Stoica