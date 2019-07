Noua membră a familiei Beckham. Hana Cross face ravagii în lumea mondenă

Apariția lui Hana Cross, iubita lui Brooklin Beckham a făcut ravagii în lumea mondenă de când formează un cuplu cu acesta

La doar 21 de ani, Hana Cross este un model internațional de succes care a colaborat cu mai multe case de modă cunoscute din întreaga lume( Miu Miu; Fendi etc)

Victoria nu a ezitat să o includă în afacerile familiei, profitând de frumusețea și talentul acesteia pentru a o include în prezentările de modă pe care le-a susținut de curând.



Relația celor doi este una foarte apropiată iar din rețelele de socializare putem observa că nu rateză nicio ocazie să-și arate dragostea:

"hancross I love you ❤️"

"hancross:Thank you for making me the happiest girl in the world I love you! Happy Valentine’s Day xx";

"brooklynbeckham:"Me and my girl. Luckiest man in the world. Love you baby ????"

Festivalurile sunt pe primul loc pentru cei doi iar când vine vorba de vacanțe preferă locurile exotice și romantice.(Malibu, Paris)

Frumoasa iubită se lasă fotografiată chiar de Brooklyn în cele mai sexy ipostaze pe care nu ratează să le posteze pe contul de Instagram.

Oare să reziste relația acestora ca cea a părinților lui Brooklyn?



