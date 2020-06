Nu se desparte niciodată de unele obiecte. Ce poarta în poșetă Regina Elisabeta a II-a

Publicul este întotdeauna curios să afle cât mai multe detalii despre membrii Casei Regale și despre tabieturile lor.

Publicația The Sun a dezvăluit care sunt lucrurile care nu lipsesc niciodată din geanta Regina Elisabeta a II-a.

Se pare că, atunci când este nevoită să apară în public și să se ocupe de îndatoririle regale, Suverana are mereu în poșetă ochelarii de citit, stiloul, o oglindă de buzunar, un ruj și câteva bomboane mentolate.

Phil Dampier și Ashley Walton, experți regali, spun că Regina are în gențile sale și alte obiecte ceva mai personale. Conform informațiilor publicate în cartea "What's In The Queen's Handbag: And Other Royal Secrets", Majestatea Sa poartă în poșetă obiecte primite de la copiii săi. Considerate talismane norocoase, acestea includ figurine și o selecție de fotografii de familie.





Sursa FOTO: Getty Images

În plus, Regina are bani în geantă doar în zilele de duminică deoarece face întotdeauna donații bisericii la care merge.

Regina Elisabeta a II-a folosește poșeta și ca un accesoriu care îi permite să comunice cu personalul său.

De exemplu, dacă geanta sa este asezată pe un scaun, acest lucru semnifică faptul că Suverana dorește să aibă o discuție prelungită cu un invitat.

În cazul în care accesoriul este mutat pe podea, acesta este un semnal pentru personalul său, iar aceștia trebuie să intervină cu promptitudine pentru ca respectiva conversație să se încheie cânt mai repede.

Mai mult decât atât, atunci când Majestatea Sa ține geanta în mâna stângă, înseamnă că se simte confortabil și că totul decurge normal.