O asistentă pe Covid a ajuns pe coperta Sports Illustrated Swimsuit 2021

Celebra ediție dedicată costumelor de baie este dedicată, în acest an, unor modele veterane precum Josephine Skriver sau Lais Ribeiro, dar și unei vedete voluptuoase de pe Youtube sau unei asistente pe Covid.

Lansarea oficială ediției dedicată costumelor de baie este în luna iulie, dar acum Sports Illustrated a dezvăluit unele dintre numele care vor onora coperta.

Printre superbele femei care vor apărea în celebra revistă se află și o asistentă care a lucrat în trecut la secția de oncologie pediatrică, iar mai apoi s-a întors în spital în timpul pandemiei, pentru a avea grijă de bolnavii de Covid.

Maggie Rawlins nu este doar frumoasă, este un suflet mare, care s-a oferit voluntar să lucreze la spital, în timpul pandemiei, cu pacienții infectați cu Covid-19.

Aceasta lucra ca asistentă în Charleston, Carolina de Sud, când a fost remarcată pentru frumusețea ei, iar într-un final a făcut o schimbare de carieră, lucrând ca model pentru Love Magazine sau Elle.

Totuși, când a început pandemia, aceasta s-a întors pentru a da o mână de ajutor în câteva spitale din Queens, New York, oferindu-se voluntară ca ambasador One World Health.

Maggie Rawlins a declarat pentru publicația People: ”Simt că fiecare dintre noi are un rol și o responsabilitate în timpul pandemiei. Pentru că aveam diplomă de asistentă, am simțit că asta trebuie să fac, să mă întorc în spital. Mai mult, a fost vorba de New York... Orașul acesta a fost foarte bun cu mine, am vrut să-mi arăt recunoștința”.

Foto: Instagram



