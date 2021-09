O balerină celebră, fotografiată în timp ce își făcea nevoile sub un copac. Reacția ei i-a șocat pe toți

Celebra balerină din Rusia Anastasia Volochkova (45 de ani) se află în mijlocul unui scandal cu vecinii, după ce a fost surprinsă într-o ipostază rușinoasă.

Fosta prim-balerină a Teatrului Bolșoi a fost fotografiată în timp ce își făcea nevoile în propria curte, sub un brad, iar imaginile au ajuns pe internet. Din cauza unor neînțelegeri cu vecinii, balerina a fost urmărită și pozată în această ipostază jenantă, scrie life.ru .

După ce fotografiile au ajuns pe internet și la posturile de televiziune, dansatoarea a recunoscut că în imagine este chiar ea. Ba mai mult, aceasta a creat pe Instagram hashtag-ul care se traduce #facpipisubbrăduț, îndemnându-i pe internauți să-și spună părerea prin diverse poze sau filmulețe.



Într-o emisiune, difuzată pe YouTube, Volochkova a dat mai multe detalii despre întâmplarea care i-a pătat imaginea:

„O femeie și-a dorit să se răzbune pe mine în acest mod. (...) Iată cum s-a întâmplat: mi-a fost lene să mă duc până în casă - unde am opt WC-uri, și am hotărât să fac pipi sub brad. Eu mă aflam în propria curte, iar ei m-au pozat, în timp ce se aflau ascunși în tufișuri. M-au urmărit mult timp, dorindu-și să se întâmple ceva. Spre norocul lor - s-a întâmplat”, a povestit ea râzând.

Balerina nu s-a oprit aici. În semn de răspus, pentru umilința la care a fost supusă în mediul online, aceasta a postat pe Instagram o serie de poze în care apare nud sau în costum de baie.

„Pentru că sunteți atât de curioși să vedeți cum arată corpul meu, îmi expun în fața voastră nu doar trupul, dar și sufletul”, a fost o parte din mesajul scris de Volochkova în dreptul imaginilor. Aceasta a povestit în continuare toată povestea, dar și faptul că a angajat avocați care se vor ocupa de acest caz.

Sursă foto: eg.ru, Instagram: volochkova_art

Vezi și: