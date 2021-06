O britanică a cheltuit 2 milioane de dolari ca să arate precum Kim Kardashian

Chaly D.N este din Londra și are aproape 1 milion de urmăritori pe contul de Instagram. Britanica a ajuns în centrul atenției datorită asemănării izbitoare cu Kim Kardashian

Influencerița spune că a cheltuit o avere pentru a avea apariții à la Kim Kardashian. Mai exact, bruneta a investit 2 milioane de dolari în operații estetice, cosmetice, haine și accesorii de lux.

“Mi-am mărit sânii. Iar restul banilor i-am cheltuit pe genți de designer și pantofi. Unul dintre designerii mei preferați este Balmain și știu că este și preferatul lui Kim, iar pasiunea asta mă costă o grămadă de bani”, a mărturisit tânăra.



“Oamenii îmi spun tot timpul că semăn cu ea. Unii chiar mă confundă și mă opresc pe stradă”, a mai declarat britanica pentru The Morning Show, potrivit Daily Mail.

În prezent, tânăra ia lecții de actorie și face canto și visează să aibă propriul reality show. “Mă uit la “Keeping Up with the Kardashians” de ceva timp și este trist că show-ul a ajuns la final ... dar s-ar putea să îmi încep propriul reality show”, a adăugat Chaly.



Deși e măgulită de atenția care i se acordă, britanica a declarat anterior pentru Truly că nu încearcă în mod deliberat să o copieze pe Kim Kardashian.

“Nu încerc să semăn cu ea. Arăt așa în mod natural. Operațiile nu mi le-am făcut pentru a semăna cu ea. Mi-am pus botox, dar toată lumea face asta”, a mai spus Chaly.



Bruneta adoră să fie în centrul atenției: “Sunt oprită pentru poze tot timpul. Îmi place atenția. Până la urmă, cineva îți spune că semeni cu Kim”.

