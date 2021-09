O britanică susține că un extraterestru i-a declarat iubirea! Ce propunere bizară i-ar fi făcut acesta 

Imaginația nu are limite! O britanică demonstrează din plin acest lucru! Plictisită până peste cap de bărbații de pe Terra, actrița britanică Abbie Bela militează pentru "relațiile intergalactice". Ea a povestit ce înseamă conceptul pe care îl propune și a relatat o poveste demnă de paginile unei cărți science fiction.

Citește și Bucurie mare în familia Irinei Rimes. Fratele artistei a devenit tată

Abbie Bela, o actriță din Marea Britanie, a creat controverse atunci când a povestit pe pagina personală a unei rețele de socializare o întâmplare cel puțin neobișnuită. Ea susține că s-a îndrăgostit de un extraterestru.

Plictisită de situația creată de pandemie și neinteresată de bărbații din jurul său, Abbie susține că adesea glumea spunând că și-ar dori să fie răpită de un extraterestru. Visul nebunesc i-a devenit realitate într-i seară când a auzit un îndemn de la o voce necunoscută, susține tânăra.

"Stăteam în dormitorul meu, cu geamul deschis, atunci când am văzut o navă spațială și o lumină verde. Am simțit că sunt atrasă către ea și că nu mă mai aflu în camera mea. Întreaga mea viață am avut parte de tot felul de experiențe paranormale, așadar nu m-am speriat. Nu am putut să le văd trăsăturile, însă mi-am dat seama că sunt foarte înalți și au ochii mari și negri", a povestit britanica.

Femeia a mărturisit că s-a îndrăgostit nebunește de una dintre ființele nepământene. "Unul dintre ei, al cărui nume nu l-am aflat, mi-a spus că este îndrăgostit de mine. Și eu am simțit același lucru. Mi-a spus că trebuie să îmi exprim acordul pentru a pleca alături de ei, dar am refuzat de teama că nu mă voi putea întoarce vreodată pe Terra", a povestit actrița.

Intrigată, dar și speriată de perspectiva unei vieți pe altă planeta, Abbie a refuzat să pornească alături de cel care i-a răpit inima, iar revenită pe Pământ a povestit tuturor întâmplarea. Ea este convinsă că nu a fost doar un vis neobișnuit, ci un eveniment sută la sută real.

Sursă foto: Gettyimages

Vezi și:

Cei mai populari TikTok-eri de la Untold