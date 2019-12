O brunetă de 22 de ani a fost desemnată cea mai sexy tiristă din România. Cum arată femeia

O brunetă superbă în vârstă de 22 de ani, din Botoșani, a fost desemnată cea mai sexy tiristă din România, în urma unui sondaj care a avut loc pe Facebook.

Mălina Elena Ghileschi a primit cele mai multe voturi în concursul organizat pe o pagină dedicată șoferilor de tir. Tânăra are permis la categoriile C și E, iar din ianuarie 2019 este șoferiță de TIR.

Bărbatul cu care urmează să se căsătorească tirista sexy are aceeași profesie. Mălina a mărturisit că lucrează singură pe camion de 10 luni și că nu se vede făcând altceva.

Tânăra din Botoșani este angajata unei firme nemțești care distribuie produse, colete şi si face transport de marfă internaţional.

“După terminarea școlii de șoferi pentru categoriile C, E și obținerea atestatului pentru transport marfă, în luna ianuarie 2019, mi-am început cariera mea de șofer. Firma are foarte multe ramuri: distribuție de produse, distribuție de colete, transport de marfă dintr-o țară în alta etc. Logodnicul meu se află aici de aproximativ un an jumătate și se ocupă cu aprovizionare magazinelor. Practic, o zi de muncă se desfășoară astfel: se merge cu camionul la un depozit de unde șoferul trebuie să încarce marfă pentru 2-3 sau 4 magazine, urmând să meargă la adresele filialelor pentru a lăsa paleți cu alimente și pentru a lua înapoi paleți goi ce vor fi aduși ulterior la depozitul de unde s-a încărcat marfa”, a spus Malina pe pagina de concurs.

“Ajunsă în Germania, am avut la dispoziție o lună de zile pentru a învăța cum trebuie să manevrez o liză electrică, cum trebuie să încărc marfa în camion și cel mai dificil lucru pe care l-am avut de învățat a fost “faimosul” tras în rampă. Eu lucrez în două ture, alternând o săptămâna de zi cu una de noapte. Inițial, tura de zi mi se părea mai grea comparativ cu cea de noapte, deoarece când ajungeam la filială pentru a descărca marfa și vedeam că parcarea magazinului e plină de mașini mici, mă înspăimântam. Cu multă atenție și răbdare, cu mișcări lente și precise, m-am descurcat, Dumnezeu ferindu-mă de evenimente neplăcute”, a mai spus tiristă.

“Lucrez singură pe camion de 10 luni și nu mă văd făcând altceva în viitor. De mică am fost pasionată de mașini și de tot ceea ce ține de șofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru mașinile de mare tonaj, am reușit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie și sper să am parte de mulți kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor șoferilor mult noroc, drumuri bune și line!”, a dezvăluit Mălina Elena Ghileschi