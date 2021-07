O bunică din România, stabilită în Marea Britanie de 21 de ani, este campioană la culturism

O româncă de 38 ani a ajuns în presa din Marea Britanie după ce a devenit campioană la culturism. Anca Nicoleta Ward consideră că arată mult mai bine în prezent decât pe vremea când avea doar 20 de ani.

Anca este dovada vie că vârsta este doar un număr. Românca s-a stabilit în Marea Britanie în urmă cu două decenii și e un nume mare în industria fitnessului.



“Mereu am făcut sport! Am practicat karate încă de la șapte ani, apoi am făcut dansuri. Când am venit în Marea Britanie am început să alerg și chiar am participat la câteva maratoane. Apoi am intrat într-o sală de forță și i-am văzut pe oamenii ăia uriași. Mi-am spus: eu nu arăt ca ei! De ce să nu fiu și eu așa?”, a declarat românca pentru Daily Star.

Românca a povestit că a vorbit cu un antrenor care a sfătuit-o să înceapă cu antrenamente cu greutăți. “Nu știam nimic despre nutriție. Nu știam ce trebuie să mănânc sau cum să-mi odihnesc corpul. Am început să mă antrenez cu greutăți. Mă uitam la clipuri pe Internet cu culturiști din America”, a mai povestit românca.



Anca este căsătorită cu Ted (56 de ani). Ea are un fiu, pe nume Teddy, doi copii vitregi și un nepot. Printre cele mai recente premii câștigate se numără: “Mums that lift” și “Bikini Wellness”.

“Dacă stau să mă gândesc cred că sunt singura campioană la Bikini Wellness” care este și bunică”, a mai spus Anca.

Românca are un vis, acela de a deveni campionă mondială. Anca spune că primește des complimente pentru felul în care arată, iar oamenii o opresc pe stradă pentru poze. “Arăt mai bine acum, decât arătam la 20 de ani. Totul este despre antrenament și despre stilul de viață. Nu beau, nu fumez, iar asta contează”, a mai spus Anca.



Fotografii: Instagram