O concurentă de la American Idol i-a amuzat pe jurați cu vocea ei pițigăiată. Nimeni nu s-a așteptat la ce a urmat după

O concurentă din sezonul 21 al emisiunii de talente American Idol i-a uimit pe jurați cu vocea sa pițigăiată, însă în momentul în care a început să cânte, totul a luat o întorsătură neașteptată.

O tânără pe nume We Ani i-a amuzat pe jurații de la American Idol când a început să vorbească, din cauza vocii sale subțiri, care pare ieșită din gura unui personaj din desene animate.

"Asta e vocea ta reală?", a întrebat-o juratul Lionel Richie, iar concurenta i-a confirmat că este reală și că asa a vorbit toată viața ei.

Însă în momentul în care a început să cânte, jurații au rămas șocați de vocea ei schimbată. We Ani a interpretat piesa "Anyone" de la Demi Lovato, o melodie potrivită pentru o voce groasă, puternică, care nu ar suna niciodată bine pe o voce pițigăiată, ca cea pe care o are atunci când vorbește.

Tocmai din acest motiv, mai mare le-a fost mirarea juraților Katy Perry, Lionel Richie și Luke Bryan, când au auzit-o cântând perfect, cu un ton total diferit de cel auzit inițial.

Este ridicol și nu vreau să te încadrez în categoria 'ridicol', dar a fost ridicol", a spus amuzat juratul Lionel Richie.

"Ai o voce incredibilă. Nu am de gând să intru în detalii despre cum e posibil asta", a glumit Luke Bryan.

"Nu înțeleg știința din spatele vocii mele. Oamenii mă întreabă tot timpul și eu spun "Habar nu am, le-a răspuns Ani.

În cele din urmă, ea a primit un "da" din partea tuturor celor trei jurați și a fost trimisă la Hollywood cu un bilet de aur.

Sursă foto: Instagram