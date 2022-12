O femeie a ars din greșeală cupoanele în valoarea de 20.000 de euro ascunse în șemineu de către soțul ei

De Crăciun, femeia a aprins focul în șemineu, fără să știe că acolo se aflau mai multe cupoane poștale în valoare de 20.000 de euro, ascunse de-a lungul timpului de către soțul său.

Citește și La 89 de ani, Joan Collins are curajul să se lase fotografiată în costum de baie

Incidentul s-a petrecut la Roma, în cartierul Monteverde, acolo unde locuiesc cei doi. Conform spuselor bărbatului, în fiecare an muta cupoanele din șeminau înainte de a-l aprinde, însă de data aceasta a ajuns mult prea târziu. Soția sa i-a luat-o în față și a ars, fără să știe, nu mai puțin de 20.000 de euro.

„Când am văzut flăcările, am fost pe punctul de a leşina”, a spus acesta. „Credeam că este un loc sigur, unde hoţii nu se uită niciodată. Soţia mea nu ştia că am ascuns cupoanele poştale acolo. În fiecare an, înainte de a aprinde focul, le mutam”, a adăugat el.

Potrivit mediafax.ro, pentru bonurile poștale care pot fi din hârtie sau nu se se plătește inițial o sumă de bani la care, ulterior, se acumulează periodic dobânzi.

De regulă, dobânda se acumulează după o perioadă între 6 și 12 luni de la data subscrierii bonurilor.

Sursă foto: Freepik

VEZI ȘI: Share în bucate cu Miss Wellington