O femeie a transmis din greșeală momentul în care întreținea relații intime cu soțul ei

O femeie a făcut LIVE pe internet, din greșeală, în timp ce făcea sex cu soțul ei, iar 46 de persoane au văzut momentul.

Citește și Cum a reacționat Dinu Maxer la spusele lui Nuțu Cămătaru legate de o relație cu Nicoleta Luciu?

O femeie a povestit pe internet momentul momentul în care mai multe persoane au văzut-o făcând sex cu soțul ei. Femeia, mamă a unui copil, din Mississippi, SUA, a spus că a plâns timp de o săptămână după gafa jenantă. Aceasta a transmis live pe Facebook partida de sex dintre ea și soțul ei.

De parcă nu era destul de graoznic, printre cei 46 de oameni se afla și tatăl ei. Deși ea a simțit că moare de rușine, soțul ei a găsit momentul ca fiind amuzant.

Ea a mai explicat: „Soțul meu a venit peste mine în timp ce eram pe Facebook. Am crezut că am blocat ecranul, însă am apăsat din greșeală butonul de live.”

Din fericire, înainte de a fi văzuți de mai mulți oameni, prietena femeii a sunat-o și i-a spus ce se întâmplă.