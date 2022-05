O femeie care și-a schimbat sexul și a devenit bărbat își dorește acum să redevină femeie

După ce a petrecut șase ani făcând tranziția pentru a devenit bărbat, Alia Ismail s-a răzgândit și face din nou tranziție pentru a redeveni femeie.

Alia, din Michigan, a devenit transgender la vârsta de 18 ani, când a adoptat un pronume masculin și haine de bărbat.

În anii care au urmat, Alia și-a schimbat numele în Issa, iar la vârsta de 20 de ani a început tranziția medicală care a inclus tratamentul cu hormoni masculini și o operație de dublă mastectomie.

”Când am spus familiei că sunt gay, a fost destul de ușor. Când am făcut tranziție, bunicii mei au acceptat fără să mă înțeleagă totuși, iar mama mea a ajuns să vadă ceea ce simt mai bine pe măsură ce a trecut timpul”.

Cu toate acestea, după ce a făcut tranziție, Alia, care acum are 27 de ani, a simțit că noua identitate nu o reprezintă în totalitate și, după ce s-a gândit bine, a hotărât să facă din nou tranziție pentru a redeveni femeie.

”Nu regret decizia de a face operație sau de a lua hormoni. A fost un moment important în viața mea, în care am încercat să descopăr cine sunt”.

”Familia mea știe că sunt suficient de puternică să parcurg această călătorie și e mândră de mine că nu mă dezic de mine. Am încetat să iau hormoni și am început îndepărtarea părului de pe corp cu laserul.

Am luat testosteron pentru aproape șapte ani. Corpul meu are nevoie de timp pentru a se adapta și voi decide în timp dacă am nevoie să iau ceva pentru a-mi mări doza de estrogen

Vor exista tot timpul momente în care oamenii mă vor judeca sau mă vor înțelege greșit. Am ajutat atât de mulți oameni să-și pună sub semnul întrebări sexualitatea și gender-ul, prin faptul că mi-am împărtășit experiențele”.