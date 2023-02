O femeie din Turcia a avut grijă de vaca ei, prinsă sub dărâmături. După 11 zile de la cutremur, salvatorii au scos animalul din ruine

Vaca pe nume Bircan a supraviețuit într-un spațiu extrem de mic. Stăpâna ei a venit în fiecare zi la ea, cu apă și furaje, până când salvatorii au reușit să o scoată de sub dărâmături.



A Turkish female farmer is still feeding her cow that stuck under the rubble in Adiyaman. The cow’s name is Bircan

She cries for all the animals she lost, she considers them family pic.twitter.com/nhMscfimnM