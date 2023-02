O femeie divorțată și cu doi copii s-a căsătorit cu un covor: „Nu pot sta fără el”

Mare ți-e grădina, Doamne! Bekki Cocks, o femeie proaspăt divorțată, mama a doi copii, s-a căsătorit recent cu un covor.

Sunt multe povești de dragoste ciudate în lume și ne-am obișnuit să vedem că unii oameni se căsătoresc cu păpuși, de exemplu, dar cazul lui Bekki este cel care i-a lăsat pe toți cu gura căscată!

Bekki Cocks și-a spus povestea de dragostea dintre ea și...covorul pe nume Mat. Cazul femeii a devenit foarte cunoscut după ce a publicat imagini de la nunta bizară pe care a organizat-o. Îmbrăcată într-o rochie de mireasă clasică, Bekki i-a jurat iubire veșnică „partenerului” său, în fața prietenilor și rudelor.

Totul a început, spune ea, după ce mai mulți apropiați i-au spus, în glumă, să își ia covorul de soț dacă tot îl iubește atât de mult. Și chiar asta a făcut! Recunoaște că acum este obsedată de obiectul decorativ și că nu poate sta nicio clipă fără el.

„L-am cumpărat pe Mat acum un an și le-am spus tuturor despre cât de mult îl iubesc, de atunci. Am început să o iau în serios, după ce prietenii mei obișnuiau să glumească și să mă întrebe de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Am petrecut atât de mult timp îngrijindu-l și curățându-l de câteva ori pe zi și asigurându-mă că arată mereu foarte bine. Nu pot sta fără el acum. Sunt puțin obsedată de el. Când copiii mei dorm, stau cu el în pat și îi împărtășesc cele mai intime gânduri”, a declarat femeia.

Sursă foto: The Sun

