O femeie nu a mai avut relații intime cu soțul ei, și nici nu l-a mai sărutat, de aproape patru ani. Care este motivul

Din cauza unor afecțiuni, o femeie nu a mai putut avea relații intime cu soțul timp de patru ani.

Wynona Fenech, în vârstă de 28 de ani, din Australia, suferă de endometrioză și vaginism, ceea ce înseamnă că până și senzația de excitare o face să simtă că organele sale genitale sunt în flăcări.

Acest lucru s-a întâmplat după nașterea copilui lor. Femeia a explicat că endometrioza - o afecțiune în care țesutul similar cu mucoasa uterului crește în afara acestuia - îi provoacă dureri îngrozitoare și este imposibil ca ea și soțul ei să aibă relații intime.

Wynona Fenech a fost diagnosticată cu endometrioză când avea 17 ani. Simptomele ei s-au înrăutățit după nașterea fiicei sale în 2017 - sexul a devenit extrem de dureros, simțind o senzație puternică în organul genital.

„Nu am putut avea relații sexuale, deoarece este foarte dureros, dar nici nu ne-am putea săruta…”, a declarat femeia într-o emisiune, potrivit dailystar.co.uk.

Acum, Wynona trebuie să folosească dilatatoare pentru a încerca să-și relaxeze organul genital, iar medicii i-au sugerat că are nevoie de o intervenție chirurgicală plastică. “Am fost de acord să fac chirurgia plastică ca ultimă soluție, pentru că am încercat cu adevărat totul”.

După operație, Wynona tot nu a putut face sex și a fost diagnosticată cu endometrioză în stadiul 4.

Ea a spus: „Calea pe care trebuia să o urmăm a fost această intervenție chirurgicală plastică, dar, de asemenea, nu a ajutat”.