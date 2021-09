O fostă iubită a lui Dan Bilzerian spune adevărul despre stilul de viață al celui numit “Regele Instagramului”

Dan Bilzerian este jucătorul de poker care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită stilului de viață extravagant. Cel supranumit “Regele Instagramului” este mereu înconjurat de femei frumoase, se plimbă cu cele mai scumpe mașini, iar viața lui pare a fi o continuă vacanță.

La 40 de ani, Dan Bilzerian are o avere care se învârte în jurul sumei de 200 de milioane de dolari, potrivit presei străine. De-a lungul anilor, au existat însă mai multe voci care au afirmat că totul este doar o strategie de marketing și că de fapt altcineva ar plăti pentru toată “distracția” lui Bilzerian.

O fostă iubită a dezvăluit recent adevărul despre imaginile postate de Dan Bilzerian pe Instagram, acolo unde are peste 32 de milioane de urmăritori.



Lindsey Pelas a mărturist într-un podcast că absolut tot ceea ce postează Dan Bilzerian este real.

“Absolut totul este real! Ceea ce este o nebunie. Sută la sută”, a declarat Lindsey potrivit Lad Bibble. Modelul a povestit că l-a cunoscut pe Dan Bilzerian în Los Angeles, pe vremea când avea 23 de ani.

Tânăra a spus că Dan și-a dorit s-o facă faimoasă pe Internet: “La pachet cu Dan a venit o tonă de adventură, am legat prietenii pe viață, iar el m-a ajutat să ajung celebră pe Internet”.



“Stilul lui de viață este sută la sută real. Am fost atât de impresionată încât după prima noapte în care l-am cunoscut, am mers acasă și am scris 10 pagini despre această întâlnire”, a mai spus Lindsey. Cei doi s-au cunoscut în Los Angeles, la o petrecere Playboy.

