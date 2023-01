O garsonieră de 9 mp din Paris, închiriată pentru 600 de euro pe lună. Chiriașa își ține valiza în duș

Garsoniera din Cluj de 11 mp are concurență serioasă! Filmulețul postat pe TikTok de o tânără care locuiește cu chirie în Paris s-a viralizat rapid. Motivul? Locuința are doar 9 metri pătrați.

Tânăra din America, venită la Paris într-un schimb de experiență, le-a făcut un tur al locuinței prietenilor virtuali.

Fata are un pat micuț, un frigider, un cuptor, o chiuvetă și câteva dulapuri în care-și ține hainele. Ea folosește scaunul de la birou pe post de cuier, iar în duș își ține geamantanul.

“Intrăm pe aici, asta e ușa! Am o mică plită, un fierbător, un frigider și cam atât. Acolo jos țin vasele și sus am produse alimentare. Și dulapul meu, care e dezordonat. Patul meu mic. Aici am un mic birou. Cu o vedere drăguță spre parc (…) Plantele mele... și dacă vă uitați cu atenție vedeți acolo, printre copaci, Turnul Eiffel. În spatele ușii cu numărul 1 avem toaleta. Și în spatele ușii cu numărul 2, dușul, unde îmi țin și geamantanul”, a povestit tânăra pentru La Stampa.

Chiria pentru cei 9 mp costă 600 de euro lunar, însă tânăra a subliniat că plata o face familia care a angajat-o.